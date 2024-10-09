Video
video cùng chuyên mục

Iniesta rơi nước mắt trong lễ vinh danh ở Barcelona

Huyền thoại bóng đá người Tây Ban Nha Andres Iniesta không cầm được giọt nước mắt xúc động trong lễ vinh danh ở CLB Barcelona tối 8/10.
Đọc thêm : Iniesta rơi nước mắt trong lễ vinh danh ở Barcelona