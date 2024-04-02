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Indonesia triệu tập 14 tuyển thủ quốc gia, quyết gây sốc ở giải U23 châu Á

Indonesia cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng trước giải U23 châu Á khi triệu tập 28 cầu thủ, trong đó có 14 cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia.
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