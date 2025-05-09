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Indonesia nhận cú sốc lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc mơ World Cup

Đội tuyển Indonesia đã chịu tổn thất lớn trước thềm trận đấu với Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.
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