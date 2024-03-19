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"Indonesia mạnh hơn, chỉ cần 4 cầu thủ nhập tịch đủ thắng tuyển Việt Nam"

Chuyên gia bóng đá người Indonesia, Akmal Marhali, cho rằng đội nhà có thể giành chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : "Indonesia mạnh hơn, chỉ cần 4 cầu thủ nhập tịch đủ thắng tuyển Việt Nam"