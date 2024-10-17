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Indonesia dọa bỏ AFC nếu Bahrain được chấp thuận đổi sân

Tờ Suara (Indonesia) cho rằng đội nhà hoàn toàn có thể bỏ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nếu như đề nghị đổi sân của Bahrain được chấp thuận.
Đọc thêm : Indonesia dọa bỏ AFC nếu Bahrain được chấp thuận đổi sân