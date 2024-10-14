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Hy hữu: Sa mạc Sahara ngập trong biển nước chỉ sau một ngày

Trận mưa như trút nước xuống sa mạc Sahara vốn là một trong những nơi khô hạn nhất thế giới chìm trong biển nước làm thay đổi cảnh quan.
Đọc thêm : Hy hữu: Sa mạc Sahara ngập trong biển nước chỉ sau một ngày