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Huỳnh Như bỏ vòng loại Olympic, tham dự SEA Games

Tiền đạo Huỳnh Như dự kiến sẽ về nước cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32. Dù vậy, chân sút Lank FC sẽ không dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 trong tháng 4 tới.
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