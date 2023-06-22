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Huỳnh Như báo tin không vui, lỡ trận đấu tuyển nữ Việt Nam gặp Đức

Tiền đạo Huỳnh Như gặp chấn thương phải nghỉ nhiều ngày, cô gần như chắc chắn không thể vào sân thi đấu trong trận giao hữu với đội tuyển Đức vào ngày 24/6 tới.
Đọc thêm : Huỳnh Như báo tin không vui, lỡ trận đấu tuyển nữ Việt Nam gặp Đức