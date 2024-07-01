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Huyền thoại làng điền kinh Bùi Lương qua đời ở tuổi 86

Huyền thoại làng điền kinh Việt Nam, Bùi Lương, đã qua đời vào hôm qua ở tuổi 86, để lại nhiều tiếc thương cho giới điền kinh và người hâm mộ.
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