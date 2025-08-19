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Huy động hơn 100 người truy tìm phạm nhân trốn trại

Ngoài cán bộ, chiến sĩ của Trại giam số 6, Bộ Công an, chính quyền xã Hạnh Lâm (Nghệ An) đã huy động khoảng 100 người thuộc nhiều lực lượng truy bắt phạm nhân trốn trại.
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