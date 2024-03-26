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Huy động hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Mù Cang Chải

Chính quyền xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) đã huy động gần 200 người tiến hành khoanh vùng, kiểm soát đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn.
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