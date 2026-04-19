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Hươu chạy hết tốc độ khi bị hổ săn đuổi

Khi bị hổ săn đuổi, hươu đã phải chạy hết khả năng của mình để giữ được mạng sống.
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