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Hươu cao cổ mất mạng khi tranh giành nguồn nước với voi

Một con hươu cao cổ đã phải trả giá cực đắt khi cố gắng uống nước của một con voi hung dữ. Bản thân hươu cũng không ngờ rằng nó đã phải mất mạng chỉ vì một ngụm nước.
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