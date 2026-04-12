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Hươu cao cổ bị thương nghiêm trọng sau cuộc chiến với đồng loại

Hai con hươu cao cổ đực đã có trận chiến nảy lửa, đến mức một trong hai con vật đã bị gãy chân trước và gục ngã do kiệt sức.
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