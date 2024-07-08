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Hướng dẫn viên du lịch đăng nhầm ảnh về di tích Đại nội Huế

Một hướng dẫn viên du lịch hoạt động tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đăng tải sai hình ảnh trên trang cá nhân về di tích Đại nội Huế.
Đọc thêm : Hướng dẫn viên du lịch đăng nhầm ảnh về di tích Đại nội Huế