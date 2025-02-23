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Hướng dẫn viên du lịch bật mí lý do không được gọi khách là "mọi người"

"Tại sao hướng dẫn viên du lịch không được gọi khách là mọi người?", dòng chia sẻ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bàn tán.
Đọc thêm : Hướng dẫn viên du lịch bật mí lý do không được gọi khách là "mọi người"