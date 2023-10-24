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Hot girl Đặng Thu Hà lần đầu kể về bạn trai, suýt làm hỏng buổi cầu hôn

Sau thời gian dài giữ im lặng trước những tin đồn hẹn hò, Đặng Thu Hà mới đây khiến dân mạng bất ngờ khi khoe nhẫn cầu hôn bên cạnh bạn trai "bí ẩn".
Đọc thêm : Hot girl Đặng Thu Hà lần đầu kể về bạn trai, suýt làm hỏng buổi cầu hôn