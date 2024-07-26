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"Hot girl" bắn cung Ánh Nguyệt đạt kết quả tốt ở Olympic 2024

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là vận động viên (VĐV) Việt Nam đầu tiên thi đấu ở Olympic 2024. Cô đã đạt kết quả khá tốt nội dung cung một dây cá nhân nữ chiều 25/7.
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