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"Hot girl" 17 tuổi làm trợ lý đường dây lô đề

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bà trùm lô đề Trần Thị Tố Nga thuê Nguyễn Thị Hoài Thương (17 tuổi) giao dịch, nhận các bảng lô, đề từ các đại lý cấp dưới.
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