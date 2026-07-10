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Hong Kong dỡ lệnh cấm chó vào nhà hàng sau 32 năm

(Dân trí) - Từ ngày 9/7, Hong Kong chính thức cho phép chó theo chủ vào các nhà hàng, quán cà phê được cấp phép, khép lại 32 năm cấm chó vào các cơ sở kinh doanh ăn uống.
Đọc thêm : Hong Kong dỡ lệnh cấm chó vào nhà hàng sau 32 năm