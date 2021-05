Hỗn loạn trước cổng tòa án Nghệ An sau khi chủ tọa tuyên kéo dài thời gian nghị án

Do vụ án có nhiều tình tiết cần phải làm rõ, HĐXX tuyên bố kéo dài thời gian nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 22/7 tới. Sau khi chủ tọa tuyên kéo dài thời gian nghị án, người nhà bị hại đã lớn tiếng chửi bởi lực lượng thi hành pháp luật tại đây. Một người ném vật lạ lên xe cảnh sát hỗ trợ tư pháp và gây nên sự lộn xộn trước cổng tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An buộc lực lượng cảnh sát cơ động phải can thiệp.