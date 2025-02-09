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Hòn đảo kỳ lạ ở Nhật Bản: "Chống chỉ định" với người sợ... hành tây

Đảo Awaji ở Nhật Bản là điểm du lịch thu hút sự chú ý đặc biệt bởi một bảo tàng dành riêng cho... hành tây.
Đọc thêm : Hòn đảo kỳ lạ ở Nhật Bản: "Chống chỉ định" với người sợ... hành tây