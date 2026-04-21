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Hơn 665 triệu giúp nam sinh lớp 11 hồi sinh, dần trở lại cuộc sống

Nhận hơn 665 triệu đồng bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ, Huy từ hôn mê sâu nay đã tỉnh, có thể nói chuyện, cử động.
Đọc thêm : Hơn 665 triệu đồng giúp nam sinh lớp 11 hồi sinh, dần trở lại cuộc sống