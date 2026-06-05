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Hơn 630 triệu đồng tiếp sức gia đình có chồng, con trai cùng mắc suy thận

Hơn 630 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình chị Huyền vơi bớt gánh nặng bệnh tật.
Đọc thêm : Hơn 630 triệu đồng tiếp sức gia đình có chồng, con trai cùng mắc suy thận