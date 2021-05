Hơn 600 suất quà Trung thu đến với các bệnh nhi nghèo

(Dân trí) - Sáng ngày 16/9, tập thể những người hảo tâm tại TP. Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng PV báo điện tử Dân trí tại Nghệ An, đã tổ chức trao hơn 600 suất quà Trung thu đến với những bệnh nhi nghèo tại BV Nhi Nghệ An.