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Hơn 45.000 người Việt vào viện vì giun từ "thú cưng" chui vào da, gan, não

Khi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
Đọc thêm : Hơn 45.000 người Việt vào viện vì giun từ "thú cưng" chui vào da, gan, não