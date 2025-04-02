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Hơn 2.700 người chết sau động đất, lò hỏa táng Myanmar quá tải thi thể

Lò hỏa táng quá tải, thi thể chất thành đống ở nghĩa trang sau trận động đất khiến hơn 2.700 người thiệt mạng ở Myanmar.
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