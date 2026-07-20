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Hơn 20 căn nhà nứt, lún cạnh dự án chung cư ở TPHCM

(Dân trí) - Hơn 20 căn nhà và phòng trọ cạnh một dự án chung cư tại phường Đông Hòa (TPHCM) xuất hiện nứt tường, lún nền. Nhiều hộ đã phải di dời vì lo ngại mất an toàn.
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