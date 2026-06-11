Video
video cùng chuyên mục

Hơn 1,2 triệu thí sinh kết thúc ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT 2026

Cơn mưa nhẹ chiều 11/6 khép lại ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Đọc thêm : Sĩ tử chia sẻ về đề văn "làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?"