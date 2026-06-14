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Hồi sinh rừng tại Brazil bằng cách rải hạt giống đặc biệt

Vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp người Brazil Luigi Cani đã có một cách thức đặc biệt để rải 100 triệu hạt giống cây nhằm hồi sinh rừng mưa Amazon.
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