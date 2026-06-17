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Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN khai mạc tại thành phố Kazan

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga 2026 chính thức khai mạc sáng 17/6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác giữa ASEAN và Nga.
Đọc thêm : Lãnh đạo các nước ASEAN đến Kazan dự hội nghị cấp cao ASEAN - Nga