Học tiếng Anh: Quy tắc đọc và chia -s, -es cho động từ mà bạn nên thuộc lòng

Theo quy tắc chung, động từ khi đi với chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít (he, she, it) thì sẽ được chia thêm đuôi "s" hoặc "es". Nhưng vấn đề là động từ nào thì chia "s", động từ nào thì chia "es" và cách đọc các âm "s" và "es" này như thế nào đây? Câu trả lời cho các câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài ngày hôm nay nhé!