Học sinh đồng bào miền núi được xe đón đưa về quê miễn phí

Kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2015, tại điểm trường thi THPT Trần Phú, Đà Nẵng, rất nhiều thí sinh ở huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) tập trung đứng chờ xe của nhà trường thuê đón đưa thí sinh về quê. Theo thí sinh Trần Thị Bé (con em đồng bào Kor), học sinh huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết: “Cả huyện em có hơn 40 thí sinh là con em đồng bào ra Đà Nẵng dự thi THPT quốc gia vừa thi để xét tốt nghiệp, vừa thi để lấy điểm đăng ký dự tuyển vào đại học. Đi thi xa xôi nhưng chúng em rất cảm ơn huyện và nhà trường (THPT Bắc Trà My) đã hỗ trợ chúng em từ chỗ ăn, ở miễn phí, đến cả xe đưa đón chúng em ra thành phố dự thi”.