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Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu im lặng về tin hẹn hò, dân mạng nghi Cá tháng Tư

Sáng 1/4, mạng xã hội dậy sóng trước những thông tin, hình ảnh được cho là nói lên mối quan hệ thân thiết giữa Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh.
Đọc thêm : Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu im lặng về tin hẹn hò, dân mạng nghi Cá tháng Tư