Hoàng My tự tin thể hiện tại cuộc thi HHTG

(Dân trí) - Trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Thế giới, ngày 19/7 vừa qua, các thí sinh đã có ngày tập luyện cho phần thi Dances of The World và quay clip phỏng vấn. Hoàng My cho biết cô rất tự tin và thoải mái để thể hiện mình.