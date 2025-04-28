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Hoảng hồn phát hiện cả ổ rắn trong dàn lạnh điều hòa ở Quảng Nam

Trưa nắng nóng, khi bật máy điều hòa để ngủ, gia đình chị H. ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, hoảng hồn phát hiện một ổ rắn trong dàn lạnh.
Đọc thêm : Hoảng hồn phát hiện cả ổ rắn trong dàn lạnh điều hòa ở Quảng Nam