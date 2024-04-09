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Hoàng Đức nhận được lời mời từ Thái Lan, sẵn sàng xuất ngoại?

Tận dụng thời gian V-League tạm nghỉ, Hoàng Đức đã sang Thái Lan tham quan cơ sở vật chất của một vài CLB mời anh sang thi đấu.
Đọc thêm : Hoàng Đức nhận được lời mời từ Thái Lan, sẵn sàng xuất ngoại?