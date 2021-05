Hoãn xử, người nhà bị hại náo loạn phiên tòa

Sáng ngày 17/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Cao Xuân Thanh (SN 1986, trú tại xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An) cùng đồng bọn phạm tội giết người. Tuy nhiên do thiếu 3 nhân chứng nên phiên tòa phải hoãn. Người nhà bị hại bức xúc đã la ó, chửi bới gây náo loạn phòng xét xử.