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Họa sĩ bìa "Nữ hoàng Ai Cập" bị cho "đùa phản cảm", NXB Kim Đồng nói gì?

Họa sĩ Tạ Quốc Kỳ Nam bị cộng đồng người hâm mộ bộ truyện "Nữ hoàng Ai Cập" chỉ trích dữ dội vì câu nói đùa phản cảm về ý tưởng thiết kế bìa sách.
Đọc thêm : Họa sĩ bìa "Nữ hoàng Ai Cập" bị cho "đùa phản cảm", NXB Kim Đồng nói gì?