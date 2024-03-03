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Hoa hậu Ngọc Diễm: "Mai Phương Thúy giục tôi cưới vì đàn ông tốt ít lắm"

Hoa hậu Ngọc Diễm từng trải qua đổ vỡ tình duyên, ám ảnh quá khứ. Sau 13 năm làm mẹ đơn thân vì sợ kết hôn, cô hé lộ hạnh phúc đã "gõ cửa".
Đọc thêm : Hoa hậu Ngọc Diễm: "Mai Phương Thúy giục tôi cưới vì đàn ông tốt ít lắm"