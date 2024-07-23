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Hoa hậu Mai Phương Thúy từ chối chia sẻ về bạn trai hiện tại

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Hoa hậu Mai Phương Thúy công khai thông tin đã trữ đông trứng.
Đọc thêm : Hoa hậu Mai Phương Thúy từ chối chia sẻ về bạn trai hiện tại