Hoa hậu Du lịch 2022 Lương Kỳ Duyên và ông xã vừa tổ chức đám cưới tại Hà Nội với không gian như một khu rừng cổ tích. Đám cưới có gia đình, bạn bè thân của cặp đôi tham dự.