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Hoa hậu Đỗ Thị Hà không phủ nhận thông tin sắp kết hôn

Đỗ Thị Hà cho biết, chuyện kết hôn tùy thuộc vào duyên số. Cô cũng từ chối nói về bạn trai để giữ sự riêng tư.
Đọc thêm : Hoa hậu Đỗ Thị Hà không phủ nhận thông tin sắp kết hôn