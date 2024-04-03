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Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị buộc thôi học, Miss Universe Vietnam xin lỗi

Phía tổ chức Miss Universe Vietnam đăng thông tin chính thức liên quan đến ồn ào Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị buộc thôi học.
Đọc thêm : Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị buộc thôi học, Miss Universe Vietnam xin lỗi