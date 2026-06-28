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Hổ thể hiện sức mạnh khi hạ gục bò tót

Đoạn video được một du khách ghi lại tại Vườn quốc gia Bandipur (Ấn Độ), ghi lại khoảnh khắc một con hổ Bengal đang tấn công, tìm cách hạ gục một con bò tót.
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