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Hổ đang săn mồi bất ngờ bị bò tót chen ngang phá bĩnh

Ngay vào thời điểm hổ bắt kịp con mồi và tung ra đòn tấn công, một con bò tót Ấn Độ bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đâm trúng hổ khiến kẻ đi săn tuột mất con mồi.
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