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Hổ bất ngờ thoát khỏi lưới bảo vệ lao về phía khán giả đang xem xiếc

Đoạn video gây ám ảnh ghi lại khoảnh khắc một con hổ lao vào đám đông gồm các gia đình và trẻ nhỏ đang xem xiếc ở Nga.
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