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HLV UAE tuyên bố mạnh mẽ trước trận quyết chiến gặp U17 Việt Nam

Phát biểu trước báo giới, HLV U17 UAE, Majed Salem, thừa nhận trận đấu với đội U17 Việt Nam không hề dễ dàng nhưng đội bóng của ông sẽ giành chiến thắng.
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