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HLV Troussier xác lập cột mốc chưa từng có cùng đội tuyển Việt Nam

Theo thống kê, HLV Philippe Troussier trở thành chiến lược gia đầu tiên giành chiến thắng trong ba trận đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : HLV Troussier xác lập cột mốc chưa từng có cùng đội tuyển Việt Nam