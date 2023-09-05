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HLV Troussier: "U23 Việt Nam mạnh nhất bảng chỉ là lý thuyết"

Chiến lược gia người Pháp khẳng định U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước vòng loại U23 châu Á 2024.
Đọc thêm : HLV Troussier: "U23 Việt Nam mạnh nhất bảng chỉ là lý thuyết"